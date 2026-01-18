Spektakel im Ruhrpott: Bochum und Darmstadt liefern sich ein Sechstore-Spiel mit Eigentor-Drama und Debüt-Treffer. Doch am Ende wartet Darmstadt weiterhin seit 47 Jahren auf einen Sieg in Bochum.

Bochum - Der SV Darmstadt 98 hat zum Rückrundenstart beim VfL Bochum den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt kam im Ruhrpott in einer torreichen Partie nicht über ein 3:3 (2:2) hinaus. Mit 34 Punkten bleiben die Hessen auf dem Aufstiegs-Relegationsrang und warten weiter seit 47 Jahren auf einen Sieg in Bochum, das unter Uwe Rösler mit 22 Punkten auf Platz elf steht.

Vor 24.922 Zuschauern im Bochumer Stadion brachte Fraser Hornby die Gäste früh in Führung (7. Minute). Doch Francis Onyeka (11.) und Philipp Hofmann (27.) drehten die Partie zunächst für den VfL, ehe Isac Lidberg (36.) mit dem 2:2 für den erneuten Ausgleich sorgte. In der zweiten Halbzeit brachte ein unglückliches Eigentor von Leandro Morgalla (68.) Darmstadt erneut in Führung, Joker Callum Marshall glich bei seinem Bochum-Debüt (82.) aber noch aus.

Wildes Hin und Her auf dem Platz

Die erste Halbzeit war von Offensivdrang und defensiven Fehlern auf beiden Seiten geprägt. Nach einer zunächst geklärten Ecke brachte Marco Richter den Ball hinter die VfL-Abwehr, wo Hornby per Heber zur Führung traf. Nur vier Minuten später glich Onyeka aus, ehe Richter mit einem üblen Fehlpass Hofmann die Vorlage zur VfL-Führung lieferte. Torjäger Lidberg sorgte anschließend mit einem perfekt ausgespielten Angriff für das 2:2.

Nach der Pause trat Bochum stärker auf. Hofmann scheiterte per Kopf an Keeper Marcel Schuhen (53.), Philipp Strompf verzog aus spitzem Winkel (60.). Doch dann genügte ein langer Ball der Gäste von Patric Pfeiffer. Zwar scheiterte Luca Marseiler zunächst an Timo Horn, doch der Abpraller ging schließlich unglücklich vom Bein von Morgalla über die Linie. Neuzugang Marshall rettete dem VfL nur acht Minuten nach seiner Einwechselung aber noch einen Punkt.