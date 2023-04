Torgau - Nach fast vier Monaten sind die drei Torgauer Bären wieder aus ihrer Winterruhe erwacht. Obwohl Benno, Bea und Jette sich schon seit Mitte März häufiger aus ihrem Unterschlupf im Bärengraben am Torgauer Schloss Hartenfels (Landkreis Nordsachsen) trauen, wurden sie am Mittwoch offiziell aufgeweckt. „Mit steigenden Temperaturen bewegen sich die Tiere auch wieder mehr“, sagte ein Sprecher des Landsratsamtes am Mittwoch. Auf dem Speiseplan standen Karpfen zum Auftakt der Torgauer Bärensaison.

Neben einer Kindergartengruppe aus Zwethau begrüßten der Landrat und die Bärenpfleger die Tiere im Frühling. Aber es gibt noch einen weiteren Grund zu feiern: Alle drei Bären hatten im Januar Geburtstag. Die Geschwister Bea und Benno hatten am 3. Januar ihren zehnten Geburtstag, die Bärin Jette wurde am 15. Januar stolze 35 Jahre alt. Die Haltung von Bären hat in Torgau eine lange Tradition, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Die Tiere gehören dem Landkreis Nordsachsen.