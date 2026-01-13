Torhüter Bethke war bis zu seiner Verletzung unumstrittener Stammtorwart bei Energie Cottbus. In der Rückrunde kann der 22-Jährige sein Können eine Klasse höher unter Beweis stellen.

Cottbus - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat sich auf der Torhüterposition mit Elias Bethke verstärkt. Der 22-Jährige kommt vom Drittliga-Tabellenführer Energie Cottbus und ist ab sofort eine Klasse höher spielberechtigt. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, auch die Laufzeit des neuen Vertrags wurde nicht mitgeteilt.

Dynamo reagiert damit auf die Verletzung von Lennart Grill, der sich beim 2:1-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf Ende November ohne Gegnereinwirkung eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte und monatelang ausfällt. „Elias war letzte Saison der notenbeste Torwart der 3. Liga und steht im Notizblock einiger Bundesligisten“, sagte Dynamo-Geschäftsführer Sören Gonther, „seine besondere Stärke im Eins gegen Eins und die sehr gute Strafraumbeherrschung zeichnen ihn aus und werden unseren Konkurrenzkampf im Tor, ähnlich wie auf anderen Positionen, deutlich anheizen.“

Verletzung bremst Bethke aus

Bethke hatte sich vor dem überraschenden 1:0-Erfolg über Hannover 96 in der ersten DFB-Pokalhauptrunde verletzt und war bis dahin unumstrittener Stammtorhüter. Doch die Nachverpflichtung Marius Funk verhinderte die Rückkehr von Bethke ins Tor der Lausitzer. „Er hat seinen Weg noch vor sich und nun die Chance erhalten, sich in einer höheren Liga beweisen zu dürfen. Dem wollten wir, auch in Anbetracht der besonderen Situation hier bei uns im Team, letztlich nicht im Wege stehen“, sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Bethke spielte seit 2016 für Cottbus. Der gebürtige Nauener gehörte seit fünf Jahren zum Kader der ersten Mannschaft und absolvierte 104 Pflichtspiele für Energie, in denen er 38 Mal nicht hinter sich greifen musste.