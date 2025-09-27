Berlin - Frederik Rönnow bleibt dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin erhalten. Der 33 Jahre alte Schlussmann verlängerte vorzeitig seinen Vertrag, wie Union mitteilte. Angaben zur Vertragsdauer machte der Club nicht. „Frederik ist ein herausragender Torhüter, der mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit eine Schlüsselfigur unserer Mannschaft darstellt“, sagte Geschäftsführer Horst Heldt.

Der 1,88 Meter lange Torhüter stieß 2021 zu den Köpenickern und kommt auf 130 Pflichtspiele, bei denen er 38 Mal nicht überwunden werden konnte. In der vergangenen Saison zeichnete sich der frühere dänische Nationaltorhüter als Elfmeterkiller aus und hielt vier von fünf Strafstößen.

Auch bei den Fans kommt Rönnow gut an. Dreimal in Folge wurde der Torwart zu „Unions Fußballer des Jahres“ gewählt und erhält sich mit der Verlängerung die Chance, mit zwei Vorgängern gleichzuziehen. Die Torhüter Jan Glinker und Wolfgang Matthies erhielten viermal die Auszeichnung.