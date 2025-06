Herzogenaurach - Torhüterin Ann-Katrin Berger ist als letzte deutsche Fußball-Nationalspielerin in die EM-Vorbereitung eingestiegen. Die 34-Jährige stieß in Herzogenaurach auf die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück, nachdem sie am vergangenen Sonntag noch in der US-Liga für ihren Club NY/NJ Gotham im Einsatz gewesen ist.

Berger geht als Nummer 1 in das Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli). Die DFB-Frauen haben ihr erstes Gruppenspiel am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen. Ihre Kolleginnen haben die erste Phase des Trainingslagers bereits hinter sich und starteten nun übers Wochenende in den letzten Feinschliff. Am Montag reist die deutsche Auswahl dann ins EM-Quartier nach Zürich.

Franziska Kett mit einem Tag Verspätung

Erst an diesem Samstag soll Franziska Kett in Herzogenaurach eintreffen. Die 20 Jahre alte Außenverteidigerin vom FC Bayern München, die kürzlich ihre Abiturprüfungen machte, hat noch schulische Verpflichtungen, wie der DFB mitteilte.