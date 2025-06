An einem Gymnasium in Graz fallen mehrere Schüsse. Die Polizei rückt sofort aus. Vor Ort bietet sich ein schlimmes Bild.

Tote bei Schüssen an Schule in Graz - Polizei: Einzeltäter

Nach Schüssen an einer Schule gibt es mehrere Todesopfer.

Bei Schüssen an einer Schule in Österreich sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen getötet worden. „Derzeit haben wir im Einsatz #graz1006 mehrere Tote zu beklagen“, schrieb die Polizei Steiermark auf der Plattform X. Die genaue Zahl ist am Mittag noch unklar.

Medien berichteten von acht Toten, in anderen Berichten war von neun und sogar zehn Todesopfern die Rede. Darunter soll der mutmaßliche Täter sein. Offizielle Angaben gab es dazu noch nicht. Zu möglichen Verletzten gab es zunächst keine Auskunft.

Polizei: keine weitere Gefahr

Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Die Lage sei gesichert, es gebe keine weitere Gefahr, hieß es am Mittag.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Eltern und die unverletzten Schüler wurden nach Angaben der Stadt in umliegenden Hallen untergebracht und von Kriseninterventionsteams betreut.

Schüsse an Gymnasium

An dem Gymnasium waren am Vormittag gegen 10.00 Uhr Schüsse gefallen. Spezialeinheiten seien sofort alarmiert worden. Das Gebäude wurde evakuiert, wie die Polizei schrieb.

Die Bevölkerung wurde angehalten, den Bereich rund um die Bildungseinrichtung zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte vor Ort Folge zu leisten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) war nach Angaben der Nachrichtenagentur APA am Vormittag auf dem Weg zum Tatort.

Bei der Schule handelt es sich um ein sogenanntes Bundes-Oberstufenrealgymnasium. An solchen Schulen sind Schülerinnen und Schüler in der Regel 14 Jahre und älter. Die Schule zeigt auf ihrer Webseite 17 Schulklassen und ein Foto von rund 40 Lehrkräften.

Graz ist mit rund 300.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Österreichs.