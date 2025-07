Bad Münder - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Bad Münder ist klar: Die 76-Jährige wurde getötet. Das hat die Obduktion ergeben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ob die Ermittler bereits eine Spur haben, sagen sie nicht. „Wir führen derzeit Umfeldermittlungen durch“, sagte ein Sprecher. Es werden also beispielsweise Nachbarn befragt.

Angehörige hatten das Opfer am Freitagmorgen in ihrer Wohnung nordöstlich von Hameln gefunden. Sie habe nicht auf Anrufe reagiert. Zuletzt lebend wurde die Frau den Angaben nach am Donnerstag gesehen. Genauere Details zu den Umständen der Tat machten die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft weiter.