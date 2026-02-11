Die Leiche einer Frau wird in einem Park im Osten der Stadt entdeckt. Dazu, wie die 40-Jährige zu Tode kam, ist bislang wenig bekannt.

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod einer 40-jährigen Frau in Berlin sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen den 46-Jährigen wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Weitere Angaben machte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Die tote Frau war in der Nacht zum Montag in einem Park an der Altenhofer Straße im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen gefunden. Eine Obduktion der Leiche ergab, dass die 40-Jährige an Verletzungen starb, die sie am Oberkörper erlitt. Opfer und mutmaßlicher Täter sollen sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft gekannt haben. Beide haben demnach die ukrainische Staatsbürgerschaft.