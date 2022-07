Uslar - Bei der in einer brennenden Wohnung im Landkreis Northeim gefundenen Frauenleiche handelt es sich um die Bewohnerin. Das ergab ein DNA-Abgleich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer in der Wohnung der 55-Jährigen in Uslar wurde den Angaben nach vermutlich durch eine unachtsam abgelegte Zigarette ausgelöst. Die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war Mitte Juli in Brand geraten.