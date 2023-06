Berlin - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in Radeberg seine Ehefrau getötet zu haben. Die 27-Jährige war bereits am Sonntag in einer Wohnung gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Reanimationsversuche durch Polizisten und Rettungskräfte blieben erfolglos.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Am Montagnachmittag wurde der 31-jährige Afghane den Angaben zufolge festgenommen. Auch die Frau ist Afghanin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ ein Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen insbesondere zum Tatmotiv und zu den genauen Todesumständen dauern laut Polizei an.