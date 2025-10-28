Ein Mann findet seine Lebensgefährtin tot in der gemeinsamen Wohnung. Schon wenig später kann die Polizei dank eines Zeugenhinweises einen Verdächtigen festnehmen. Der kommt aus dem Umfeld.

Besdorf - Nach dem Fund einer Frauenleiche im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg hat die Polizei einen Angehörigen der Toten festgenommen. Der 20 Jahre alte Deutsche habe am Montagabend in Itzehoe gefasst werden können, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Er stehe im dringenden Verdacht, die 65-Jährige getötet zu haben. Der Mann soll im Laufe des Tages einer Haftrichterin vorgeführt werden. Sie muss entscheiden, ob er wegen Mordes in U-Haft kommen soll.

Die leblose 65-Jährige war am Montagnachmittag in einer Wohnung in Besdorf gefunden worden. Der 54 Jahre alte Lebensgefährte habe die Tote entdeckt und die Polizei alarmiert. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau umgebracht wurde. Wann genau die Frau starb, war zunächst unklar. Die Ermittler gehen derzeit von einem Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag aus.

Die Festnahme des Verdächtigen sei dank eines Zeugenhinweises schnell möglich gewesen. „Ein Zeuge hatte das gesuchte weiße Auto in Itzehoe gesehen und sofort die Polizei alarmiert. Es lief genauso wie wir es uns gewünscht hatten“, so der Polizeisprecher. Der Verdächtige hatte auf seiner Flucht den Angaben zufolge im Kreis Pinneberg zwei Verkehrsunfälle verursacht.