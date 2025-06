In einem Einfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge bricht ein Feuer aus, die Rettungskräfte finden bei den Löscharbeiten eine Leiche. Sie haben eine Vermutung, um wen es sich handelt.

Neustadt am Rübenberge - Bei der in einem brennenden Haus in Neustadt am Rübenberge entdeckten Leiche handelt es sich nach Polizeiangaben vermutlich um die 59 Jahre alte Bewohnerin. Die Tote sei bei den Löscharbeiten geborgen worden, teilte die Polizei mit. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarhäuser blieben unverletzt.

Zunächst stand die Ursache des Feuers nicht fest, die Ermittlungen laufen. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer am Sonntag gegen 10.30 Uhr im Dachgeschoss des Einfamilienhauses in der Region Hannover ausgebrochen, ein Nachbar meldete den Brand den Einsatzkräften. Das Einfamilienhaus ist nach dem Feuer unbewohnbar. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf bis zu 300.000 Euro.

Bei den Löscharbeiten wurden nach früheren Angaben der Feuerwehr vier Feuerwehrleute und drei Ersthelfer verletzt. Bei der Ankunft der Feuerwehr drang bereits starker Rauch aus dem Gebäude, kurze Zeit später platzten Fenster und die Flammen schlugen nach außen.