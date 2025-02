In einem Mehrfamilienhaus in Arnstadt hat es gebrannt. Zehn Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Am Morgen macht die Feuerwehr eine Entdeckung.

Arnstadt - Bei einem Brand in Arnstadt (Ilm-Kreis) ist eine Person gestorben, zehn weitere Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde die leblose Person in dem Gebäude aufgefunden. Angaben zu Alter und Geschlecht gab es zunächst nicht. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll die Identität klären.

Das Feuer war nach Polizeiangaben am Montag in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehrleute waren an der Löschung des Brandes beteiligt. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro aus.

Das Haus war den Angaben zufolge zunächst nicht bewohnbar, eine Notunterkunft wurde von der Stadt Arnstadt gestellt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst nicht bekannt.