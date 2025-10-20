In einem ehemaligen Stallgebäude bricht am Sonntag ein Feuer aus. Nach dem Löschen des Brandes bergen die Einsatzkräfte einen Leichnam. Nun stellt sich die Frage nach dessen Identität.

Bad Wilsnack - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Bad Wilsnack (Landkreis Prignitz) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer in dem bewohnten ehemaligen Stallgebäude war am Sonntag ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, fanden Einsatzkräfte einen Leichnam, der zunächst nicht identifiziert werden konnte. Die Identität soll nun laut Polizei durch die Gerichtsmedizin zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Brandursache ist laut den Beamten aktuell unklar, im Laufe des Tages sollen Brandermittler den Ort untersuchen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung der Polizei auf rund 5.000 Euro.