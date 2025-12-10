Mit sieben Fahrzeugen rückt die Feuerwehr zur Brandbekämpfung aus. Die Flammen sind schnell gelöscht. Doch die Einsatzkräfte machen einen schlimmen Fund.

Berlin - Beim Brand eines ehemaligen Industriegebäudes im Berliner Ortsteil Oberschöneweide ist ein toter Mensch entdeckt worden. Die Identität der Person ist nach Polizeiangaben noch nicht geklärt. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge handele es sich wohl um eine obdachlose Person, die bei dem Feuer starb. Ob es ein Mann oder eine Frau war, dazu gab es zunächst keine Angaben.

Die Feuerwehr war am Morgen in die Nähe des S-Bahnhofs Wuhlheide alarmiert worden. Die Einsatzkräfte löschten in dem leerstehenden Gebäude Müll sowie eine Matratze. Danach fanden sie den leblosen Menschen.