Die Ursache für den Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Cottbuser Innenstadt ist noch immer unklar. Die Polizei hat nun mit der Spurensicherung begonnen.

Cottbus - Nach einem Wohnungsbrand in einem Cottbuser Mehrfamilienhaus ist ein toter Mensch aufgefunden worden. Die tote Person habe sich in der Wohnung, in der es gebrannt hatte, befunden, hieß es von einem Sprecher der Polizei. Demnach seien bei den Löscharbeiten zudem zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Nach Beendigung der Löscharbeiten am Freitagnachmittag begann die Polizei mit der Spurensicherung. Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll es sich bei der Leiche in der Wohnung um eine Frau handeln. Auf Nachfrage wurde dies zunächst nicht von der Polizei bestätigt.

Aus bisher ungeklärter Ursache fing die Wohnung in der siebten Etage des elfstöckigen Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße am Freitagvormittag Feuer. Zeugen sollen Explosionsgeräusche aus der Wohnung gehört haben, hieß es. Der Polizeisprecher bestätigte, dass einige Fenster der Wohnung zerborsten seien. Die Fensterscheiben seien bis zu 50 Meter weit geflogen, hieß es. Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes wurden in Sicherheit gebracht. Wie der Sprecher der Polizei mitteilte, wurden die Straßen um das Gebäude in der Cottbuser Innenstadt weiträumig gesperrt. Autofahrer wurden gebeten, die gesamte Innenstadt zu umfahren.