Zwei tote Säuglinge werden in einer Wohnung in Wittenberg gefunden. Die Mutter sitzt in U-Haft. Jetzt ist sie wegen Totschlags angeklagt.

Dessau-Roßlau/Wittenberg - Nach dem Tod zweier Zwillingsbabys hat die Staatsanwaltschaft gegen die Mutter Anklage wegen Totschlags erhoben. Der 29-Jährigen werde vorgeworfen, im November nach einer verheimlichten Schwangerschaft in ihrer Wohnung in Wittenberg die Zwillinge ohne ärztliche Hilfe entbunden zu haben, teilte das Landgericht Dessau-Roßlau mit. Die Kinder sollen direkt nach der Geburt wegen fehlender Sauerstoffzufuhr gestorben sein. Die Mutter der Angeschuldigten soll die Leichen in Müllsäcken in der Badewanne gefunden und die Polizei gerufen haben. Das Hauptverfahren ist laut dem Gericht noch nicht eröffnet. Die 29-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.