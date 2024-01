Nordhausen (dpa/th) - - Ein 60-Jähriger ist nach einem Hausbrand in Nordhausen tot aufgefunden worden. Die Ursache für den Brand am Montagnachmittag sei bisher unbekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Demnach gab es keinen Vollbrand, aber eine erhebliche Rauchentwicklung, die das Feuer laut Angaben der Polizei vermutlich erstickt hat. Der 60 Jahre alte Mann sei der einzige Bewohner des Hauses gewesen, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.