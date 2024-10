In einem Doppelhaus in Greiz bricht ein Feuer aus. Bei den Löscharbeiten machten Helfer eine schreckliche Entdeckung.

Toter bei Wohnhausbrand in Greiz vermutlich Bewohner

Einsatzkräfte haben eine leblose Person bei einem Wohnhausbrand in Greiz aufgefunden. (Symbolbild)

Greiz - Bei dem bei einem Wohnhausbrand in Greiz entdeckten Toten handelt es sich nach aktuellem Ermittlungsstand sehr wahrscheinlich um einen Bewohner. Eine geplante Untersuchung der Leiche soll die Identität zweifelsfrei klären, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

Das Feuer in dem Doppelhaus war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen. Eine 66-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Anwohnerin rettete sich selbstständig aus dem Haus und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten fanden dann die Einsatzkräfte den Toten im Wohnhaus. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.