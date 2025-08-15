Am Donnerstag fand die Polizei die Leiche des untergegangenen Mannes im Tegeler See. Wie nun bekannt wurde, starb er, als er seinen Bruder aus dem Wasser rettete.

Berlin - Der Mann, der im Tegeler See gesucht wurde, ist bei der Rettung seines Bruders gestorben. Der 14 Jahre alte Bruder des Mannes fiel am Mittwoch mit Kreislaufbeschwerden ins Wasser, wie die Polizeisprecherin einen RBB-Bericht bestätigte. Der 23-Jährige sprang demnach ins Wasser, um seinen Bruder zu retten. Das gelang ihm auch. Dann ging er unter.

Seit Mittwoch wurde nach dem Mann gesucht. Am Donnerstagabend bargen Polizeibeamte den Körper nahe der Insel Scharfenberg. Der Mann war östlich der Insel untergegangen. Neben den beiden Brüdern war noch eine 22-Jährige an Bord des Bootes.

Hoffnung schon während der Suche aufgegeben

Schon am Donnerstagvormittag hatte die Feuerwehr jegliche Hoffnung aufgegeben, den Menschen noch lebend zu finden. Alle Suchmaßnahmen waren ausgeschöpft: mit drei Tauchteams von DLRG, Polizei und Feuerwehr sowie mehreren Booten mit Ortungssonar war eine Fläche von mehreren Tausend Quadratmetern abgesucht worden. Der Einsatzort war anschließend an die Polizei übergeben worden. Diese suchte dann weiter.