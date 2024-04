Erfurt - Ein lebloser Mann ist am Samstagmorgen im Gleisbett am Hauptbahnhof in Erfurt gefunden worden. Eine Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mit. Den Angaben zufolge war der Mann aus bislang ungeklärten Gründen von einem Triebwagen erfasst worden. Die Identität des Mannes sei bislang ungeklärt, so der Sprecher. Im Nah- und Fernverkehr gab es aufgrund des Unfalls für etwa zweieinhalb Stunden teilweise Ausfälle, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Samstagmorgen mitteilte. Zuvor berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk.