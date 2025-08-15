In der Ostsee stirbt wieder ein Mann. Wie der Senior ums Leben kam, ist noch unklar.

Binz - Ein 94-Jähriger aus Berlin ist leblos treibend in der Ostsee vor Binz auf Rügen (Vorpommern-Rügen) gefunden worden. Ein Notarzt habe nach Reanimationsversuchen am Abend nur noch den Tod des Mannes feststellen können, teilte die Polizei mit. Nun wird ermittelt, wie der Mann zu Tode kam. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus.

In den ersten sieben Monaten des Jahres sind nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zehn Menschen in der Ostsee ertrunken, neun davon in Mecklenburg-Vorpommern. Im ganzen Bundesland stieg die Zahl der Ertrunkenen zuletzt gegen den Bundestrend.