In einem Kleingartenverein bricht ein Feuer in einer Laube aus. Die Feuerwehr löscht den Brand und entdeckt eine Leiche. Was ist bislang bekannt?

Naunhof - Nach dem Brand einer Gartenlaube in Naunhof (Landkreis Leipzig) ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Das Feuer brach aus bislang unbekannten Gründen am Sonntagvormittag in der Laube in einem Kleingartenverein aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen und fand anschließend den toten 53-Jährigen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Brandursache und zur Klärung der Todesumstände. Es gebe bislang keine Erkenntnisse dazu, warum der Mann dort gestorben sei, sagte ein Sprecher.