weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Notfälle: Toter nach Brand in leerstehendem Haus in Delitzsch entdeckt

Notfälle Toter nach Brand in leerstehendem Haus in Delitzsch entdeckt

Die Feuerwehr wird nördlich von Leipzig zu einem Feuer in leerstehenden Wohnhaus gerufen. Ein Mensch wird leblos aufgefunden.

Von dpa 27.11.2025, 17:30
Die Feuerwehr wurde am Vormittag zu dem Feuer gerufen. (Symbolbild)
Die Feuerwehr wurde am Vormittag zu dem Feuer gerufen. (Symbolbild) Matthias Bein/dpa

Delitzsch - Nach einem Brand in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) ist ein toter Mensch gefunden worden. Das Feuer brach am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Leiche dort entdeckt. Weitere Angaben auch zu dem oder der Toten lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei und die Rechtsmedizin waren vor Ort im Einsatz.