Weißandt-Gölzau - Ein 90 Jahre alter Mann ist beim Zusammenstoß seines Autos mit zwei Lastwagen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld tödlich verletzt worden. Seine 79 Jahre alte Beifahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall geschah am Vormittag auf der B183 bei Weißandt-Gölzau.

Den Ermittlungen zufolge wollte der aus dem Landkreis stammende Autofahrer an einer Kreuzung auf die Bundesstraße in Richtung Köthen abbiegen. Dabei stieß sein Auto mit einem Lastwagen zusammen, der Richtung Bitterfeld fuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo es mit einem weiteren Lastwagen zusammenstieß. Der 90-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von Rettungskräften geborgen, starb aber wenig später an seinen Verletzungen. Die beiden Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 110.000 Euro. Die B 183 war bis 17.00 Uhr voll gesperrt.