Dresden/Freital - Knapp vier Monate nach dem Fund eines toten Neugeborenen im Müll ist gegen die Mutter Anklage wegen Totschlags erhoben worden. Der 23-Jährigen wird vorgeworfen, das Mädchen Anfang Februar in ihrer Wohnung in Freital lebend zur Welt gebracht und anschließend getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Sie soll die Leiche in eine Biomülltonne gelegt haben.

Die Leiche des Babys wurde am 7. Februar auf dem Gelände eines Abfallunternehmens in Freital gefunden. Die Beschuldigte geriet auch wegen eines Zeugenhinweises ins Visier der Fahnder und wurde am 12. Februar festgenommen. Sie wird in Untersuchungshaft bleiben. Über die Eröffnung eines Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheidet das Landgericht Dresden. Die 23-Jährige ist nicht vorbestraft.