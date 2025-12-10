Wer kennt eine Frau, die kürzlich schwanger war und kein Baby hat? Nach dem Fund eines toten Säuglings in einer Bremer Müllsortierungsanlage starten die Ermittler eine Kampagne.

Mit einer großen Kampagne suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Mutter des toten Babys, das auf einem Bremer Recyclinghof gefunden wurde. (Archivbild)

Bremen - Rund zwei Wochen nach dem Fund eines toten Babys im Müll verstärken die Bremer Polizei und Staatsanwaltschaft die Suche nach der Mutter und möglichen Zeugen. Mit Hilfe mehrsprachiger Videos, Plakaten, Flyern und einer Social-Media Kampagne versuchen die Ermittler die Hintergründe der Tat aufzuklären. Sie bitten die Bevölkerung um Unterstützung. Nach den bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass das kleine Mädchen zwischen Freitag, 21. November 2025, und Dienstag, 25. November 2025, in einen Müllcontainer gelegt wurde.

Der etwa zwei Tage alte Säugling wurde am 25. November auf einem Bremer Recyclinghof entdeckt - ein Mitarbeiter fand das tote Baby beim Sortieren von Bauschutt. Den Ermittlungen zufolge kam das Mädchen lebend zur Welt und wurde lebend abgelegt. Möglicherweise kam es mit einem Bauschutt-Transport zum Recyclinghof.

Die Polizei sucht Menschen, die eine Jugendliche oder Frau kennen, die kürzlich schwanger gewesen sein könnte und nun kein Neugeborenes hat. Sie bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Umfeld von Müllcontainern. Die Ermittler weisen darauf hin, dass die noch unbekannte Mutter des kleinen Mädchens sich möglicherweise in einer extrem belastenden und ausweglos erscheinenden Situation befand und dringend Hilfe braucht.