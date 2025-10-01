Im Prozess um den Tod einer 93-Jährigen in Gotha fällt heute das Urteil. Der angeklagte Ex-Pflegehelfer äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Erfurt - Im Prozess um die Tötung einer 93 Jahre alten Pflegeheimbewohnerin wird am Nachmittag (14.00 Uhr) in Erfurt ein Urteil erwartet. Angeklagt ist ein ehemaliger Pflegehelfer. Er soll die bettlägerige alte Frau im Juli 2024 in ihrem Zimmer in einer Wohneinrichtung in Gotha erwürgt oder erdrosselt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann Totschlag vor.

Zum Prozessauftakt hatte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen geäußert. Zum Tatzeitpunkt war der heute 21-Jährige erst 19 Jahre alt, also Heranwachsender. Demzufolge könne laut Gericht auch eine Jugendstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren in Betracht kommen. Auf Totschlag steht laut Gericht eine Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren.