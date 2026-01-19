Dortmund trifft in London auf einen schwer angeschlagenen Gegner. Der Trainer der Spurs spricht über Personalsorgen und seine persönliche Situation im Club.

London - Tottenham Hotspur geht mit großen Personalsorgen in die Champions-League-Partie gegen Borussia Dortmund. „Wir haben im Grunde genommen elf unserer Feldspieler aus der ersten Mannschaft für das Spiel zur Verfügung“, sagte Trainer Thomas Frank am Tag vor der Begegnung gegen den BVB (Dienstag, 21.00 Uhr/Amazon Prime). Unter anderem der vom FC Bayern München ausgeliehene Mittelfeldspieler João Palhinha fällt aus.

Nach zuletzt fünf Pflichtpartien ohne Sieg steht der dänische Coach bei den Londonern enorm unter Druck. Medienberichten zufolge droht sein Aus beim Europa-League-Sieger. „Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, kämpfst du“, sagte der 52-Jährige. „Das ist es, was ich tue. Ich bin voller Energie, ich kämpfe.“ Es gehe nicht um ihn. „Wir müssen Fußballspiele gewinnen, und wir müssen Fußballspiele gemeinsam gewinnen, darum geht es“, sagte Frank.

Fauxpas mit Kaffeebecher

Der Coach hat bei einigen Fans der Spurs auch abseits des sportlichen Abschneidens einen schweren Stand. Weil er vor dem verlorenen Spiel beim AFC Bournemouth am 7. Januar einen Kaffee aus einem Becher mit dem Logo des verhassten Stadtrivalen FC Arsenal getrunken hatte, hagelte es in den sozialen Medien Kritik.

„Ich habe es definitiv nicht bemerkt. Es wäre total dumm von mir, den Becher zu nehmen, wenn ich es gewusst hätte“, sagte Frank dazu. „Es ist schon etwas traurig im Fußball, dass man mich danach fragen muss. Ich würde niemals so etwas Dummes tun.“ Der Becher war Frank in Bournemouth von einem Mitarbeiter der Gastgeber gereicht worden.

Vor dem vorletzten Spieltag der Ligaphase in der Königsklasse haben sowohl der BVB als auch Tottenham elf Punkte. Beide wollen noch den direkten Achtelfinaleinzug schaffen und den Umweg über die Playoffs vermeiden.