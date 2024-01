Reichenbach/Zwickau - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes im Zusammenhang mit einem Unfall in Reichenbach im Vogtland sind Hintergründe und Umstände des Falles noch unklar. Die Leiche des 36-Jährigen soll am Montag obduziert werden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau auf Anfrage mitteilte. Zum Ablauf der Tat könne sie bislang keine Angaben machen, das Auto werde auf Spuren untersucht. Ein 25-Jähriger ist seit Sonntag in Untersuchungshaft, gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt. Er kommt wie das Opfer aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

Das Fahrzeug mit sechs Insassen, darunter auch Kinder, war am vergangenen Freitagabend in die Göltzsch gefahren. In einem Restpostenmarkt in unmittelbarer Nähe entdeckten Beamte den 36-Jährigen und einen sieben Jahre alten Jungen, laut Staatsanwaltschaft dessen Sohn. Der Mann hatte frische Wunden, die nach Polizeiangaben „augenscheinlich“ nicht vom Unfall herrührten. Der 25-Jährige, eine 22-Jährige und ihre beiden Kleinkinder standen am Ufer und kamen in Krankenhäuser. Bei ihrem Vater klickten kurz darauf die Handschellen.