Eine Kletteraktion bei seiner Ferienunterkunft hat für einen Mann aus Brandenburg schmerzhafte Folgen und beschert sowohl Polizei als auch Feuerwehr einen Einsatz.

Wolkramshausen - Der Versuch, über einen Metallzaun vor einer Ferienwohnung zu klettern, hat für einen Mann aus Brandenburg mit einem Krankenhausbesuch geendet. Der Tourist sei in der Nacht mit der Schließanlage der Unterkunft im thüringischen Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen) überfordert gewesen, teilte die Polizei mit. In der Folge habe er den Zaun übersteigen wollen, sei aber mit dem Unterschenkel an den Metallzacken hängen geblieben. Daraufhin schlug seine Partnerin Alarm.

„Der Alkoholkonsum, welcher immerhin 1,02 Promille bei einem Test ergab, war bei diesem Manöver sicher nicht förderlich“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde der 60-Jährige befreit und in eine Klinik gebracht. „Zurück blieben drei abgetrennte Zacken von einem Metallzaun“, so die Polizei.