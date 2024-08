Zwei Männer helfen einer Frau in Bremerhaven aus dem Wasser. Rettungskräfte bringen sie vorsorglich in eine Klinik.

Touristen retten Frau aus Hafenbecken in Bremerhaven

Zwei Touristen haben in Bremerhaven eine Frau aus einem Hafenbecken gerettet. (Symbolbild)

Bremerhaven - Zwei Touristen haben in Bremerhaven eine Frau aus einem Hafenbecken gerettet. Die Frau war auf Höhe des Deutschen Auswandererhauses im Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Wie genau es dazu kam, war nicht bekannt. Die Feuerwehr rückte unter anderem mit Rettungstauchern aus. Sie kamen aber nicht mehr zum Einsatz. Zwischenzeitlich hatten die beiden Touristen nach Angaben der Feuerwehr die Frau auf ein Boot gerettet. Rettungskräfte versorgten sie medizinisch. Mithilfe einer Drehleiter wurde sie an Land gehoben und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.