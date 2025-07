Camping sei in Brandenburg gut in die Saison gestartet, sagt der Sprecher der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Patrick Kastner. (Archivbild)

Potsdam - Campen bei Regen und kühlen 21 Grad im Sommer? Die Tourismus-Marketing-Organisation in Brandenburg erwartet, dass sich Campingliebhaber den Urlaub trotz des durchwachsenen Wetters nicht vermiesen lassen. „So wie ich die Community einschätze, sind die auch ziemlich regenresistent“, sagte der Sprecher der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Patrick Kastner, im RBB-Inforadio.

Camping sei in Brandenburg gut in die Saison gestartet und die Betreiber der Plätze blickten positiv auf die Sommerferien. Gäste aus den Nachbarländern Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo die Ferien früher begannen, seien auch schon auf den Campingplätzen unterwegs gewesen, sagte Kastner. Es sei derzeit aber noch zu früh, um den Einfluss des Wetters für die Campingwirtschaft zu bilanzieren.

Nach Kastners Einschätzung gibt es in Brandenburg zudem noch Möglichkeiten, freie Zimmer in Hotels zu buchen. Kurzentschlossene könnten auch Hausboote finden. Das sei in Teilen nicht so wetterabhängig, sagte Kastner. „Man kann es sich auch auf dem Hausboot sehr gemütlich machen (....)“. Die Touren ließen sich gut mit Ausflügen an Land verbinden. „Da muss nicht immer so 30 Grad und Sonnenschein nur herrschen, um mit dem Schiff unterwegs zu sein.“