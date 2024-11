Influencer-Club gegen umstrittenen Traditionsverein. Im Berliner Landespokal tritt Delay Sports beim BFC Dynamo an. Die Rollen sind klar verteilt.

Der Streamer und sein Club treten beim BFC Dynamo an.

Berlin - Im Achtelfinale des Berliner Landespokals prallen am Samstag zwei Fußball-Welten aufeinander. Fußball-Regionalligist BFC Dynamo empfängt Delay Sports aus der Kreisliga A (13.00 Uhr).

Delay Sports wurde erst 2021 vom Streamer und Unternehmer Elias Nerlich gegründet und stieg seitdem zweimal bis in die neunte Liga auf. Der 26-Jährige ist unter anderem gemeinsam mit Ex-Weltmeister Toni Kroos Initiator der Kleinfeld-Liga Icon League.

Über Social Media erreicht Delay insbesondere junge Fans und inszeniert sich als eine neue Art von Fußball-Club. Neben Nerlich sind bekannte Gesichter wie die Ex-Profis Kevin Pannewitz und Sidney Friede dabei.

Delay gab das Heimrecht ab

In der Kreisliga A spielt die Mannschaft mit dem Team von Max Kruse, BSV Al-Dersimspor II, um den Aufstieg. Am Samstag bei Dynamo ist Delay klarer Außenseiter. „Wir werden kämpfen. So ist es nicht. Aber es wird sehr schwer“, sagte Nerlich beim Internetdienst Twitch.

Aus Kapazitäts- und Sicherheitsgründen gab Delay das Heimrecht ab. Im Sportforum Hohenschönhausen werden rund 2.500 Fans erwartet. Spannend wird sein, wie die Dynamo-Fans auf den Gegner reagieren, der mit einem Traditionsclub nicht viel zu tun hat.

Der BFC selbst ist umstritten wegen der politischen Vergangenheit als DDR-Serienmeister und wegen der Fans, die in den 1990ern und bis Anfang der 2000er Jahre oftmals durch Randale auffällig wurden. Der Club selbst will jetzt sportlich überzeugen und liebäugelt immer wieder mit der 3. Liga.