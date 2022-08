Tragischer Unfall: Umherfliegender Sonnenschirm tötet Strandbesucherin

Garden City/DUR/awe - Im US-amerikanischen South Carolina ist eine Strandbesucherin gestorben. Medienberichten zufolge riss sich ein Sonnenschirm wegen Windgangs aus seiner Halterung und wurde so durch die Luft geschleudert.

Die Spitze des Sonnenschirms, die auch in den Boden oder Sand verankert werden kann, flog am Strand des Ortes Garden City umher und traf die 63-Jährige.

Behörde warnt vor Sonnenschirmen

Die Spitze bohrte sich in die Brust der Frau, sodass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Eine Stunde nach Eintreffen in der Klinik verstarb sie schließlich.

"Sonnenschirme können gefährlich, ja sogar tödlich sein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Schirm im Sand verankert ist", wird die US-amerikanische Kommission für Verbraucherproduktsicherheit von RTL zitiert.

Die Behörde schätzt, dass jedes Jahr etwa 3.000 Menschen durch Sonnenschirme verletzt werden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gab es 73 Vorfälle zwischen Menschen und Haien. Neun davon endeten für Menschen tödlich.