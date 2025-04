Berlin - Der deutsche Volleyball-Rekordmeister Berlin Volleys präsentiert sich genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in Topform. „Jetzt ist die heiße Phase der Meisterschaft. Da hat keiner Bock zu verlieren“, sagte Zuspieler Johannes Tille nach dem überzeugend herausgespielten 3:0 bei den Grizzlys Giesen im Play-off-Halbfinale.

In der Play-off-Serie Best of five liegen die BR Volleys komfortabel mit 2:0 Siegen vorn. Mit einem weiteren Erfolg gegen Giesen in Spiel Nummer drei am Sonntag (15.00 Uhr) in Berlin kann die Mannschaft den Finaleinzug vorzeitig perfekt machen. Gegner im Endspiel wäre der Sieger des anderen Halbfinals zwischen der SVG Lüneburg und dem VfB Friedrichshafen (Play-off-Stand: 1:1).

Forderung vom Trainer: „Wir müssen jetzt die Reset-Taste drücken“

Damit der phasenweise glanzvolle Auftritt in Hildesheim die BR Volleys vor dem anstehenden dritten Spiel gegen Giesen nicht zum Leichtsinn verführt, fordert Volleys-Trainer Joel Banks: „Wir müssen jetzt die Reset-Taste drücken.“ Doch die Leistung seines Teams nötigte auch dem 50-jährigen Engländer Respekt ab. „Wir haben mit der nötigen Aggression, aber auch mit klarem Kopf gespielt“, lobte er.

Dabei verfügen die Volleys offenbar auch noch über Steigerungspotenzial. „Ich bin zufrieden, aber es ist noch mehr möglich“, sagte Johannes Tille. Dass die Grizzlys Giesen in der Play-off-Serie nicht mehr so recht an die Wende oder zumindest an ein viertes Spiel vor eigener Kulisse glauben, zeigte sich am Mittwoch nach dem letzten Ballwechsel: Da wurden die Spieler Noah Baxpöhler, Hauke Wagner und Jori Mantha vor dem Hildesheimer Publikum bereits feierlich verabschiedet. Alle drei beenden nach der Saison ihre Karriere.