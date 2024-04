Zum zweiten Mal muss Marco Rose in der Bundesliga eine Sperre absitzen. Für ihn übernimmt ein Duo an der Seitenlinie in Heidenheim.

Leipzig - Für den gelbgesperrten Marco Rose übernimmt beim Bundesliga-Spiel an diesem Samstag beim 1. FC Heidenheim ein Trainergespann seine Aufgaben. „Marco Kurth und Alexander Zickler werden beim Auswärtsspiel in Heidenheim gleichberechtigt an der Seitenlinie stehen“, teilte RB Leipzig am Donnerstag mit. Kurth betreute die Sachsen bereits im Dezember 2021 für ein Spiel, als sowohl Cheftrainer Jesse Marsch als auch dessen Assistent Achim Beierlorzer wegen Covid19-Infektionen ausgefallen waren. RB verlor 1:2 bei Union Berlin. Zickler stand ebenfalls im Dezember 2021 an der Seitenlinie. Der ehemalige Stürmer vertrat den früheren BVB-Trainer Rose beim 1:1 der Dortmunder in Bochum.

Rose hatte in der Nachspielzeit gegen den VfL Wolfsburg (3:0) seine insgesamt vierte Gelbe Karte in der laufenden Saison gesehen und muss somit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) pausieren. Damit darf der 47-Jährige nicht wie gewohnt an der Seitenlinie Platz nehmen. Zudem ist es ihm untersagt, Kontakt zur Mannschaft zu haben. Dieser Zeitraum beginnt 30 Minuten vor dem Spiel und endet 30 Minuten nach dem Abpfiff. Rose darf sich nicht im Innenraum des Stadions aufhalten. Die Pressekonferenz an diesem Freitag wird Rose wie gewohnt wahrnehmen.