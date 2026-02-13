Leipzig - Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat den Vertrag mit seinem Cheftrainer Jochen Seitz vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier des 49-Jährigen ist nun bis zum Sommer 2028 beim Fußball-Regionalligisten gültig. Als Doublesieger - Meisterschaft in der Regionalliga Nordost und Gewinn des Sachsenpokals - hatte Seitz im vergangenen Jahr seine erste Saison in Leipzig beendet.„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. (...) Natürlich wollen wir den Verein weiter nach vorn bringen und ambitioniert bleiben. Jetzt können wir auch die nächste Saison langsam planen und in Gespräche mit den Spielern gehen“, wurde Seitz in einer Vereinsmitteilung zitiert.