Sein letzter Job als Trainer liegt fast eineinhalb Jahre zurück. In der Zwischenzeit ist Timo Rost abseits des Fußballs ein neues Projekt angegangen. Der Trainerjob lässt ihn aber nicht los.

Cottbus - Fußball-Trainer und Ex-Profi Timo Rost wandelt nach seiner letzten Trainerstelle auf neuen Wegen. Der 46-Jährige hat nach seiner Beurlaubung beim FC Erzgebirge Aue im September 2022 gemeinsam mit Geschäftspartnerin Maria Englert ein Unternehmen gegründet, das einen Energy-Drink entwickelt hat. In seiner Profizeit bei RB Leipzig habe ihn Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz inspiriert „und so hat sich der Gedanke entwickelt, auch mal etwas in dieser Richtung auszuprobieren“, sagte Rost der „Märkischen Oder-Zeitung“.

Unter dem Motto „Do it your way“ (Mach es auf Deine Art) soll der „Seaven Heaven“ (Siebter Himmel) genannte Energy Drink laut Rost junge Sportler unterstützen, damit sie ihre Ziele erreichen. Nach der knapp zweijährigen Entwicklung des Drinks sowie der Überwindung der bürokratischen Hürden hat Rost mit Leonardo Bittencourt von Werder Bremen auch schon den ersten Markenbotschafter gefunden. Mit Vater Franklin hatte Rost bei Energie Cottbus zusammen gespielt. Weitere Markenbotschafter sollen in den kommenden Monaten folgen.

Neben dem Unternehmensanlauf lockt Rost aber auch wieder eine neue Aufgabe am Spielfeldrand. Nach der Zeit in Aue habe er sich bewusst Zeit genommen, um zu reflektieren und das neue Unternehmen aufzubauen, jetzt aber kribbelt es: „Es geht langsam wieder los.“