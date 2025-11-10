Mit der Wahl des neuen Trainers und zahlreicher Spieler lag Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen im Sommer daneben. Jetzt ist er wieder auf der Suche.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg sucht wieder einen neuen Trainer - zum sechsten Mal in den vergangenen viereinhalb Jahren. Einen Tag nach der Freistellung des Niederländers Paul Simonis wird der U19-Coach Daniel Bauer zwar heute um 12.00 Uhr das Training an der Volkswagen Arena leiten. Der 43-Jährige wird aber erst mal nur „bis auf weiteres“ befördert.

Hinter den Kulissen bemüht sich der Fußball-Bundesligist um einen Trainer mit deutlich mehr Erstliga-Erfahrung. Wie Urs Fischer, der mit Union Berlin große Erfolge feiert. Oder wie Thomas Reis (Samsunspor), der in Wolfsburg von 2016 bis 2019 die U19-Mannschaft trainierte. Beide werden genauso wie der Ex-HSVer Tim Walter als mögliche Nachfolger des glücklosen Simonis gehandelt.

Mit Marco Rose (zuletzt RB Leipzig) und Matthias Jaissle (al-Ahli) hat sich der Volkswagen-Club schon mehrfach beschäftigt. Beide wären aber jeweils eine sehr teure Lösung.

Christiansen „auf dem Prüfstand“

Offiziell betraut mit der Trainersuche ist nach wie vor der Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen. Dabei musste der 50 Jahre alte Däne wie auch Sportdirektor Sebastian Schindzielorz in den vergangenen Tagen ähnlich um seinen Job bangen wie Simonis.

Die Kaderplanung der beiden ist einer der Hauptgründe für die desaströse sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen. Auch die Verpflichtung des sehr geschätzten, aber auch sehr unerfahrenen Simonis mussten sie nach nur gut vier Monaten wieder korrigieren.

Die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ nennt Christiansen nur noch einen Sportchef „auf dem Prüfstand“. Nach der Trennung von Simonis räumte der Geschäftsführer seinen Anteil an der sportlichen Krise ein: „Wir alle tragen Verantwortung für die aktuelle Situation – die sportliche Leitung, das Trainerteam, die Spieler und der gesamte Club“, sagte er.