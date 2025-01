Bremen - Wegen sexueller Übergriffe auf Kinder und Jugendliche muss sich ein ehemaliger Tennistrainer vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-Jährigen vor, 2016 sowie zwischen 2018 und 2023 Minderjährige dazu gebracht zu haben, Videos von sich mit sexuellem Inhalt zu machen und ihm zu schicken. Dabei habe er unter anderem genaue Handlungsanweisungen an die männlichen Opfer erteilt, sagte die Staatsanwältin. An manchen Tagen habe er mehrere Videos erhalten. Er soll die Heranwachsenden teilweise unter Druck gesetzt haben, teilweise soll er als Gegenleistung Geld gezahlt haben.

Auch soll der Angeklagte heimlich Videos von nackten Minderjährigen in Umkleidekabinen gemacht haben. Die Opfer waren zu den Tatzeiten zwischen 11 und 15 Jahren alt. Der Trainer war in Vereinen in Bremerhaven und im niedersächsischen Umland tätig. Insgesamt wirft ihm die Staatsanwaltschaft mehr als hundert Taten vor. Er soll laut Anklage auch Hunderte Video- und Bilddateien mit kinderpornografischen Inhalten besessen haben.

Der Anwalt kündigte am ersten Prozesstag ein Geständnis des Angeklagten an. Für die Dauer der Einlassung schloss das Landgericht auf Antrag der Verteidigung die Öffentlichkeit aus. Zur Begründung nannte die Vorsitzende Richterin unter anderem die Schutzwürdigkeit der Intimsphäre des Angeklagten.