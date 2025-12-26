In der Bundesliga läuft es für die Basketballer des FC Bayern München. Nach der verlorenen Euroleague-Premiere gelingt Altmeister Svetislav Pesic zum Weihnachtsausklang ein Sieg.

Frankfurt/Main - Die Basketballer des FC Bayern München sind in der Bundesliga auch mit dem neuen Trainer Svetislav Pesic auf Kurs. Unter der Führung des 76-Jährigen gewannen die Münchner am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages deutlich mit 97:69 (48:31) bei den Skyliners Frankfurt und verteidigten damit ihre Tabellenführung.

Drei Tage nach dem 72:82 (32:44) gegen Euroleague-Tabellenführer Hapoel Tel Aviv durfte Rückkehrer Pesic damit seinen ersten Sieg bejubeln. Die Bayern hatten sich am Samstag von Weltmeister-Coach Gordon Herbert getrennt. Erst einmal bis zum Saisonende soll Trainer-Veteran Pesic die Bayern trainieren und zur nächsten Meisterschaft führen.

Verfolger Trier verliert in Würzburg

Beste Werfer der Gäste, bei denen Weltmeister Andreas Obst früh mit einem Dunk auf sich aufmerksam machte, waren Xavier Rathan-Mayes (19 Zähler), Niels Giffey (15) und Obst selbst (14). Während Bayern in der Bundesliga kaum zu besiegen ist, setzte es für den nationalen Meister in der Euroleague bereits 13 Niederlagen in 18 Saisonpartien.

In der Bundesliga ist die Tabellenführung seit Freitag noch etwas komfortabler. Denn unmittelbar vor dem Gastspiel in Frankfurt verlor Aufsteiger Vet-Concept Gladiators Trier das Verfolgerduell in Würzburg deutlich mit 83:102 (44:58). Die Baskets aus der Heimatstadt von Dirk Nowitzki belegen damit vorübergehend Rang zwei hinter dem FC Bayern.