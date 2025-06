Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ostercappeln ist ein Traktorfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte am Donnerstagnachmittag auf einer Landstraße bei Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) versucht, eine Kreuzung zu überqueren. Dabei wurde sein Traktor aber von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Wucht des Aufpralls sei so stark gewesen, dass der Traktor in zwei Teile gerissen worden sei. Der 85-jährige Traktorfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 28-jährige Autofahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern noch an.