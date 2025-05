Berlin - Nach einem Tram-Unfall kommt es im Berliner Südosten zu größeren Einschränkungen im Straßenverkehr und Ausfällen bei der Straßenbahn. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, ist die Treskowallee in Karlshorst seit dem Morgen in beide Richtungen in Höhe der Dorotheastraße gesperrt.

Auf der Strecke fahren nach Angaben der BVG derzeit keine Straßenbahnen. Die Linien M27 und M37 sind demnach zwischen Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und Traberweg unterbrochen. Auch die Trams der Linie M17 fahren aufgrund des Unfalls nicht zwischen S-Friedrichsfelde Ost und Traberweg.

Die „B.Z.“ berichtet von einem schweren Tram-Unfall auf der Treskowallee mit mehreren Verletzten. Am Morgen sollen dort demnach eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen sein. Auf Fotos der Zeitung ist eine beschädigte Tram zu sehen, die entgleist quer auf dem gesamten Gleisbett steht. Die Polizei machte zu dem Unfall zunächst keine Angaben.