Bremen - Zur Wahlparty der SPD in Bremen sind auch die Eltern von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (57) gekommen. Der Wahlsieger der Bürgerschaftswahl dankte am Sonntagabend seiner Familie, die ihn unterstützt habe. Dabei nannte er seine Töchter, seine Partnerin und auch seine Ex-Frau, die ebenfalls Bremer SPD-Politikerin ist. Dann bekam er feuchte Augen und sagte mit belegter Stimme: „Es rührt mich zutiefst, dass meine Eltern heute hier sind.“ Bovenschulte wurde 1965 in Hildesheim geboren und wuchs in Elze auf, bevor er zum Jurastudium nach Bremen kam. Er ist seit vier Jahren Bürgermeister der Hansestadt und konnte sein Amt bei der Wahl am Sonntag voraussichtlich erstmals verteidigen.