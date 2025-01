Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Nationalspieler Andreas Skov Olsen verpflichtet. Der 25 Jahre alte Flügelspieler kommt nach einem tagelangen Transferstreit vom belgischen Meister FC Brügge und soll beim VfL den an RB Leipzig verkauften Ridle Baku ersetzen. In Wolfsburg unterschrieb er einen bis 2029 gültigen Vertrag.

Skov Olsen gehörte bei der EM in Deutschland und bei der WM in Katar zum dänischen Team. Er wurde in den vergangenen Monaten auch mit Clubs wie Feyenoord Rotterdam und AC Mailand in Verbindung gebracht. Für Aufsehen sorgte in den vergangenen Tagen sein Spielerberater, der den FC Brügge öffentlich unter Druck setzte, das Wolfsburger Angebot anzunehmen.

„Ich kann es kaum abwarten, die Mannschaft kennenzulernen und einige meiner Freunde aus Dänemark zu treffen“, sagte Skov Olsen, der in der Nationalmannschaft mit den VfL-Profis Jonas Wind und Joakim Maehle zusammenspielt.