In Schöneberg soll eine Frau transfeindlich beleidigt und geschlagen worden sein. Der Staatsschutz ermittelt. (Symbolbild)

Berlin - Ein Unbekannter soll in Berlin-Schöneberg eine Frau geschlagen und transfeindlich beleidigt haben. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 40-Jährige am späten Freitagabend an der Goltzstraße Ecke Hohenstaufenstraße unterwegs. Ein Unbekannter habe sie unvermittelt beleidigt und ihr gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei mit. Ein 29-jähriger Zeuge sei hinzugekommen, um zu helfen. Ihm habe der Angreifer ebenfalls ins Gesicht geschlagen.

Die 40-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der 29-jährige Helfer erlitt ein Hämatom im Gesicht, das aber nicht behandelt werden musste. Der Täter flüchtete unerkannt.