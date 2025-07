Plauen - Ein Lastwagen mit mehreren Fahrzeugen an Bord ist auf der A72 bei Plauen (Vogtlandkreis) von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Autobahn war nach dem Unfall am Mittag an der Anschlussstelle Plauen Süd in Richtung Leipzig stundenlang gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Stadt Plauen hatte der Transporter acht Fahrzeuge geladen. Aus bisher unbekannten Gründen hatte er die Leitplanke durchbrochen, war einen Hang herabgestürzt und umgekippt. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall liefen den Angaben zufolge Betriebsflüssigkeiten aus, die die Feuerwehr beseitigte. Am Nachmittag wurde mit der Bergung des Lasters begonnen. Die Arbeiten liefen aktuell noch, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Möglicherweise könne die Fahrbahn in den späten Abendstunden wieder freigegeben werden - dies sei aber noch offen, hieß es.