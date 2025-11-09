Im Landkreis Leer prallt ein Transporter erst gegen eine Verkehrsinsel - danach kollidiert er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Bunde - Im Landkreis Leer sind bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 55-Jähriger war am Samstagnachmittag mit seinem Transporter in Bunde in Richtung Weener unterwegs, als er mit einer Verkehrsinsel zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall sei sein Wagen in den Gegenverkehr geschleudert worden und dort mit dem Fahrzeug einer 53-Jährigen zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei war der Transporter-Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs. Beide Fahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.