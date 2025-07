Weimar - Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem entgegenkommenden Sattelzug und einem Pkw sind auf der Bundesstraße 7 bei Weimar drei Menschen teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Transporter zwischen Utzberg und Nohra auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit dem mit 30.000 Getränkeflaschen beladenen Sattelzug kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er gegen einen Pkw gedrückt. Der 20 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des Sattelzuges und die Autofahrerin seien leicht verletzt worden. Die Bergungsarbeiten an der vielbefahrenen Verbindung zwischen Weimar und Erfurt zogen sich in die Länge. Der Sattelzug war bei der Kollision in den Graben gekippt und hatte seine Ladung verloren, für den Nachmittag wurde ein Abschleppfahrzeug erwartet. Den Schaden allein an der Ladung wurde auf 10.000 Euro beziffert. Zunächst hatte der MDR berichtet.